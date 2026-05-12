В Кузбассе силовики защитили женщину от агрессивного сожителя

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

Вечером в Осинниках экипаж Росгвардии выехал на вызов в многоквартирный дом на улице Базарная. Помощь потребовалась 39-летней местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, во время совместного распития спиртного между женщиной и ее сожителем вспыхнула ссора. В разгаре конфликта 45-летний мужчина ударил сожительницу по лицу. Пострадавшая не стала терпеть обиду и обратилась к правоохранителям.

Пьяного дебошира задержали на месте и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке массово отключили свет в Новоильинском районе, а еще в кузбасском поселке построили новый дом на 72 квартиры для детей-сирот.