В Кузбассе поймали двух любителей нетрезвой езды на необычном транспорте

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса пресекли опасные поездки двух сельских водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На трассе Кемерово - Промышленная полицейские остановили мотоблок, который ехал навстречу патрульному автомобилю. Водитель оказался сильно пьян: алкотестер показал 1,177 мг/л алкоголя в выдохе, что в семь раз превышает допустимую погрешность. Выяснилось, что прав у мужчины нет, за что на него составили протокол.

Второй случай произошел в Прокопьевске. Еще один водитель мотоблока с явными признаками опьянения наотрез отказался от медицинского осмотра. Для него последствия будут серьезнее: ранее мужчину уже ловили пьяным за рулем, поэтому теперь ему грозит уголовная ответственность.

