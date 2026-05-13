Фестиваль колбы и легенды об угле: в Кемерове 16 мая пройдет «Ночь музеев»

Музей-заповедник «Красная Горка» подготовил масштабную программу «Это все мое родное» для акции «Ночь музеев - 2026». Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Гостей ждут 16 мая с 18.00 до 22.00. В этот вечер здесь пройдет традиционный фестиваль колбы с дегустацией фирменного пирога, откроется выставка берестяных изделий мастера Юрия Михайлова и презентуют новый проект «Братья шурфы» - о сказочных стражах угольных недр.

Для посетителей подготовили зоны с настольными и дворовыми играми, ретро-кинозал с диафильмами и аудиоподкасты об истории города. На набережной выступят фольклорные ансамбли, а на музейной аллее развернется ярмарка с винтажным рынком. Желающие смогут поработать за гончарным кругом или расписать кокошник, а также спуститься в экспозицию «Шахта».

Вход на мероприятие свободный, уточнить детали можно по телефону: 8(3842)45-46-46.

