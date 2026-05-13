Минприроды Кузбасса рассказало, чем дышали жители региона в прошлом году

Министерство природных ресурсов и экологии региона подвело итоги мониторинга воздуха за 2025 год. В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске ситуация осталась на уровне предыдущего года, но с нюансами по отдельным веществам.

В Кемерове стало меньше бензапирена и формальдегида, зато содержание хлористого водорода подскочило сразу в пять раз, также выросли показатели по аммиаку и фенолу.

В Новокузнецке экологи отмечают позитивную динамику: концентрация формальдегида и фтористого водорода заметно снизилась, а показатели бензапирена хоть и упали, все еще остаются высокими (5,3 ПДК).

В Прокопьевске зафиксировали снижение уровня диоксида азота, но при этом в воздухе стало на 30% больше пыли (взвешенных веществ).

Если смотреть на дистанции пяти лет, то в областном центре и южной столице ситуация постепенно улучшается, а вот в Прокопьевске за этот же период содержание бензапирена увеличилось в четыре раза.

