В Кузбассе почти 500 семей бесплатно получили вещи для малышей в пунктах проката

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе подвели первые итоги работы системы бесплатного проката вещей для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Проект, запущенный в рамках нацпроекта «Семья», стал доступен во всех городах и районах области - сегодня работает 31 такой пункт. С начала года их услугами воспользовались 474 семьи, которые взяли на время более 1,4 тысячи необходимых предметов. Чаще всего за помощью обращаются многодетные родители, одинокие мамы и папы, а также студенческие семьи.

В ассортименте есть все, что нужно для ухода за младенцем: от кроваток и колясок до технологичных видеонянь и электронных весов. Например, в Прокопьевске и Гурьевском округе родители уже активно берут автокресла и манежи, отмечая, что такая поддержка значительно экономит семейный бюджет.

Как отметил губернатор Илья Середюк, проект будут развивать, а фонды - регулярно пополнять, чтобы самые востребованные вещи всегда были в наличии.

Полный список адресов и документов для оформления заявки можно найти на сайте областного минтруда.

Ранее мы писали, что Кемерово борется за звание «Культурная столица 2028 года», а еще в кузбасском поселке построили новый дом на 72 квартиры для детей-сирот.