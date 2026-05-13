На улице Нахимова в Кемерове стартовали дорожные работы

В Кемерове приступили к обновлению улицы Нахимова - одной из самых загруженных дорог города. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Подрядчик уже начал фрезеровать старое покрытие. Первым в работу взяли участок на пересечении с улицей Ракитянского, так как асфальт здесь был изношен сильнее всего. Далее дорожники будут двигаться в сторону улицы Мамонтова, полностью заменяя полотно.

По словам Дмитрия Анисимова, это лишь начало сезона: в ближайшее время ремонт стартует и на других участках. Качество обновления дорог находится под личным контролем губернатора Ильи Середюка.

