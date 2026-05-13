Кемеровские врачи спасли пациента с редким осложнением отита

В Кемерове врачи больницы скорой помощи имени Подгорбунского провели сложнейшую операцию и спасли пациента с зигоматицитом - редчайшим осложнением гнойного отита. Эта патология, при которой воспаление распространяется на скуловую кость, встречается не чаще чем в 3,8 случая на 100 тысяч человек.

Пациент самостоятельно обратился в приемное отделение с выраженным отеком левого уха, который перешел на скуловую область. Компьютерная томография показала крупный гнойный очаг, распространявшийся на среднюю зону лица. Малейшее увеличение абсцесса могло привести к трагическим последствиям.

Решение об экстренном вмешательстве было принято незамедлительно. Уже через час после поступления пациента, оториноларингологи провели двухчасовую операцию. Хирурги выполнили расширенную антромастоидотомию, вскрыли абсцесс, удалили пораженные участки кости.

Сейчас состояние пациента оценивается как хорошее. Отмечается лишь небольшое головокружение, которое является ожидаемым и подлежит коррекции в ходе реабилитации. Дальнейший план - амбулаторное наблюдение.

