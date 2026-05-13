В Новокузнецке оштрафовали птицефабрику за вонь

Фото: прокуратура Кузбасса.

Новокузнецкая природоохранная прокуратура привлекла птицефабрику к административной ответственности на общую сумму 550 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса. Причиной стали многочисленные жалобы жителей Новоильинского района на резкий запах, исходящий от предприятия. В ходе проверки выяснилось, что пометохранилища птицефабрики не были оборудованы специальным укрытием, что является нарушением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства и правил охраны водных объектов.

Суд удовлетворил иск природоохранного прокурора, обязав предприятие оборудовать защитными укрытиями все пометохранилища общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Это позволит предотвратить негативное воздействие отходов на окружающую среду, защитить их от атмосферных осадков и ветров.

Ранее мы писали, что на улице Нахимова в Кемерове стартовали дорожные работы, а еще в Кузбассе почти 500 семей бесплатно получили вещи для малышей в пунктах проката.