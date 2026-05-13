Медсестру из колонии в Кузбассе уволили за попытку пронести духи осужденной

В Мариинске завершились судебные разбирательства по делу медсестры туберкулезного отделения исправительной колонии №35. Об этом сообщили в Мариинском горсуде.

Женщина была уволена за грубое нарушение трудовых обязанностей после того, как 1 января 2026 года при попытке пронести на территорию режимного учреждения два флакона духов для одной из осужденных, была задержана сотрудниками оперативного отдела.

Несмотря на объяснения медсестры о личном использовании парфюмерии из-за посторонних запахов в отделении, факт внесения запрещенных предметов был установлен. Мировой судья назначил ей административный штраф в размере пяти тысяч рублей, который впоследствии подтвердил и Мариинский городской суд.

После служебной проверки женщина была уволена. Не согласившись с формулировкой, она попыталась через суд изменить причину увольнения на «по собственному желанию», а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения ее требований, установив факт совершения дисциплинарного проступка.

