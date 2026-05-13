В Кемерове на предприятии сократили брак и время поиска инструментов на 79%

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» позволило предприятию в Кузбассе добиться значительных улучшений. Об этом сообщили в администрации Кемерова.

Время производства форсунок и гидроклапанов для горно-шахтного оборудования сократилось на 79%, а выработка увеличилась в 2,5 раза. Эти результаты стали возможны в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За полгода работы с экспертами регионального центра компетенций удалось устранить 22 производственные проблемы. Внедрение системы 5S помогло оптимизировать рабочие места, сократив время на поиск инструмента почти в шесть раз. Также в два раза снизилось количество брака благодаря использованию специальных калибров.

Ожидаемый экономический эффект от этих мер превысит 19 миллионов рублей. В дальнейшем компания планирует трансформацию производства для выхода на рынки стран Азии и Африки.

