Житель Кузбасса взломал трансформаторную подстанцию ради кабеля

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже более 200 метров электрического провода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Прокопчанин решил демонтировать провода на территории заброшенных домов. Однако оказалось, что они находятся под напряжением – мужчина получил незначительный удар током. Это его не остановило: он срезал кабель, а затем взломал трансформаторную будку, чтобы разобрать ее. Но довести дело до конца не успел, так как на место приехали работники аварийной службы и спугнули его. Украденное похититель выбросил в пруд. Сумма причиненного ущерба составила около 25 000 рублей.

Мужчину нашли и задержали. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что рабочая неделя в Кузбассе будет прохладной и дождливой, а также в Кемерове поменяется движение на оживленном перекрестке.