Илья Середюк обсудил развитие региона с новым управляющим отделением крупного банка

Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел встречу с Валерием Белозеровым, который с 13 мая возглавил кемеровское отделение Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Стороны обсудили текущие проекты и планы на будущее. Сбер остается ключевым партнером региона: при его участии уже построены Северо-Западный обход Кемерова, «Кузбасс-Арена» и Ледовый дворец «Кузбасс». Глава региона подчеркнул, что власти готовы расширять количество инвестплощадок для совместной работы.

Одним из самых ожидаемых проектов станет открытие «Школы 21» в конце 2026 года - это образовательный центр, где все желающие старше 18 лет смогут бесплатно выучиться на IT-специалистов. Также банк продолжит внедрять в Кузбассе искусственный интеллект для помощи учителям и развивать цифровые медицинские комплексы для диспансеризации в селах.

Новый руководитель Валерий Белозеров - опытный финансист, прошедший путь от кредитного инспектора до управляющего отделением и ставший победителем престижного конкурса «Лидеры России».

