Беловская ГРЭС СГК вывела в капитальный ремонт один из шести энергоблоков мощностью 200 МВт.

На сегодняшний день энергетики полностью разобрали турбоагрегат и провели диагностику каждого элемента турбины на прочность металла. Ведётся ремонт проточной части, регулирующих клапанов, замена обмоток статоров электродвигателей.

Одновременно идёт замена главных паропроводов энергоблока, по которым острый пар передаётся от котла к турбине.

На самом котле проводится ремонт пылеугольных горелок, пылепитателей, меняются поверхности нагрева и другое вспомогательное оборудование. В капитальном ремонте также две мельницы, предназначенные для измельчения каменного угля.

Ввести в работу энергоблок №2 планируется к началу нового отопительного сезона. В планах у энергетиков откапиталить в этом году ещё один энергоблок 200 МВт №1.

