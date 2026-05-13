В Кузбассе вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права

С 12 мая в России, в том числе и в Кузбассе, начали действовать новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

Ключевое изменение - сокращение срока назначения практической части экзамена: теперь на это отводится не более 60 дней после успешной сдачи теории, вместо прежних шести месяцев.

Ужесточились и условия пересдачи. Если кандидат не сдал «город» и с момента успешной теории прошло более полугода, ему придется заново сдавать и теоретический экзамен. Особое внимание уделено использованию запрещенных средств связи и записывающей аппаратуры. При обнаружении гаджетов результаты экзамена аннулируются, а следующая попытка пересдачи будет возможна не ранее чем через год.

