В Кузбассе 18-летний парень погиб в ДТП

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

На улице Наклонной в Ленинске-Кузнецком произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали. Обстоятельства случившегося рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария случилась сегодня около 06:20. Водитель УАЗ «Патриот», двигаясь в сторону трассы Ленинск-Кузнецкий – Полысаево, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия».

В результате до приезда скорой погиб 18-летний пассажир иномарки, также травмы получили водитель и два пассажира «Дэу Нексия», в том числе 17-летний подросток.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

