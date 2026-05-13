В Кемерове на выходных перекроют проезд по улице Волгоградской

На выходные в Кемерове перекроют проезд для транспорта в районе ТЦ «Московский» из-за замены тепломагистрали. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Ограничение будет действовать на участке улицы Волгоградской с 23.00 пятницы, 15 мая, до 06.00 понедельника, 18 мая. За это время рабочие заменят изношенные трубопроводы, проложенные под дорогой.

Напомним, что тепломагистраль необходима для теплоснабжения большей части жилмассива Ленинского района от Кемеровской ГРЭС.

