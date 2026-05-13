В Кузбассе электромеханика разреза осудили за гибель человека

В Кузбассе электромеханика угольного разреза осудили за гибель человека. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Трагедия произошла в июле 2023 года. В результате короткого замыкания на участке гидромеханизации оборвался провод между опорами линии электропередачи. Электромеханик отправил разбираться в ситуации электрослесаря. При этом дежурный электромонтер ошибочно передала ложную информацию о снятии напряжения на линии: она отключила ее, но не проверила отсутствие напряжения. В итоге электрослесарь дотронулся до провода, свисавшего с опоры, и получил разряд электрическим током.

Суд признал электромеханика виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно. В отношении дежурного электромонтера был вынесен оправдательный приговор.

