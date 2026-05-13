В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за заражения коров в Кузбассе

В Боготольском и Шарыповском округах Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за неблагополучной эпизоотической ситуации на территории Кузбасса. Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора - глава правительства Красноярского края Алексей Медведев.

В документе сказано, что режим вводится для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона с 13 мая. Причиной стала «неблагополучная эпизоотическая ситуация на территории Кемеровской области по пастереллезу разных видов» и возникший в связи с этим риск ввоза больных животных в Красноярский край.

Дорожно-патрульные службы и специалисты круглосуточного пункта ветеринарного контроля, организованного в Боготольского округе, будут проверять документы на животных, а также продукцию животного происхождения, которая ввозится в Красноярский край по трассе Р-255 «Сибирь».

