За сутки в Кузбассе произошло 691 нарушение ПДД.

В Кузбассе с 12 мая произошло 691 нарушение ПДД. Из них 35 совершили пешеходы, 656 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 17 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 34 факта управления транспортным средством без прав, 64 выезда на встречную полосу и 20 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 60 нарушений правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 13 нарушений проезда перекрестков, 11 проездов на запрещающий сигнал светофора и 42 случая непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 3 ДТП, в которых 3 человека травмированы.

