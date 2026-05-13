В Кузбассе определили «Лучшего про профессии» среди ветеранов СВО

Победителем регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди участников СВО стал Альберт Валитов из Междуреченска. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

В этом году специально для ветеранов специальной военной операции была учреждена номинации «Второй старт». Участники прошли конкурсные задания, нацеленные на выявление теоретических знаний, в том числе трудового законодательства, а также продемонстрировали практические профессиональные навыки.

В конкурсе победил Альберт Валитов — он мастер спорта по рукопашному бою, учитель физкультуры № 12 и руководитель кадетского военно-патриотического клуба. После возвращения со спецоперации прошел курс «Значимый взрослый», и сегодня также помогает «трудным» подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Теперь Альберт Валитов представит Кузбасс на федеральном этапе, который пройдут в октябре в Самаре.

«Мы поддерживаем ветеранов в их стремлении развиваться, осваивать новые профессии. Поэтому активно развиваем такие программы, как «СВОи Герои. КуZбасс», «РаботаДляСВОих», «СВОй Бизнес». На базе Кадрового центра Кузбасса организовали индивидуальное карьерное сопровождение героев. Конкурс добавляет к этой системе поддержки немало новых возможностей», - подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Конкурс «Лучший по профессии» стал ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры», который реализуется по решению президента России при поддержке партии «Единая Россия».

