На должность управляющего Кемеровским отделением Сбербанка назначен Валерий Белозеров

Фото: Пресс-служба Сбера

Управляющим Кемеровским отделением Сбербанка назначен Валерий Белозеров.

В команде Сбера он с 2016 года. Начал свою карьеру с должности кредитного инспектора Дальневосточного банка. С 2023 года руководил Благовещенским отделением.

Валерий Евгеньевич окончил Дальневосточный федеральный университет по направлению «Экономика и управление на предприятии», является победителем конкурса «Лидеры России» (2021-2022 гг.) в финале трека «Бизнес и промышленность».

Имеет Почетную грамоту Президента Банка — за достижение высоких показателей в работе. А также Почетную грамоту и Благодарность губернатора Амурской области — за высокий профессионализм, вклад в развитие региона и активное участие в реализации федерального законодательства, регулирующего трудовую миграцию.

В свободное от работы время занимается большим теннисом.