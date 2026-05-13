Без шлема, прав и регистрации: в Кузбассе задержан мотоциклист

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком автоинспекторы задержали мотоциклиста без мотошлема и прав. Об этом сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время патрулирования сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл без мотошлема. За рулем оказался 24-летний житель. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет водительского удостоверения. Кроме того, мотоцикл не зарегистрирован должным образом.

Мотоциклиста привлекли к ответственности за управление транспортом без прав, езду без мотошлема и незарегистрированное транспортное средство. Общая сумма штрафов может составить 17 300 рублей. Водителя отстранили от управления.

