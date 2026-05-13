Мошенники рассылают поддельные чеки с маркетплейсов

Мошенники рассылают поддельные чеки.

Россиянам стали приходить поддельные чеки за покупки, которых они не делали. Об этом сообщают «Городские вести» со ссылкой на ТАСС.

Это новая схема кражи денег с банковских карт. Она проста и расчетлива. Человек получает письмо с информацией о покупке на маркетплейсе. Рядом кнопка «отменить транзакцию». Логика подсказывает: ничего не покупал, нужно отменить. Он нажимает на ссылку.

Далее открывается форма, где предлагается ввести номер карты и CVV-код для возврата денег. Как только человек это делает, данные уходят мошенникам. После этого они переводят деньги с карты жертвы на свой счет.

Письма приходят с адресов, похожих на официальные рассылки известных маркетплейсов. Но если присмотреться, в названии компании обнаружится ошибка - одна или две буквы.

Никогда не вводите данные карты и CVV по ссылкам из писем. Для отмены реальных операций нужно заходить напрямую в приложение банка или маркетплейса - не через почту.

