Новые партии кузбасского гороха отгружены в Китай

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора завершили оформление экспортной партии сушеного гороха из Кузбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

6 и 7 мая текущего года было выдано 62 фитосанитарных сертификата на партии сушеного гороха, выращенного в Гурьевском муниципальном округе. Партия общим весом 1600 тонн предназначена для поставки в Китай и будет транспортироваться в специальных железнодорожных контейнерах.

Как сообщили в Россельхознадзоре, все партии прошли проверку на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. Исследования провели в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ранее мы писали, что жители Кузбасса обратились к губернатору с просьбой вернуть отопление в квартиры, а также в Новокузнецке в результате поджога сгорело двухэтажное здание.