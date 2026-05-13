Кузбасский рапс отправился в Калининград.

Новые партии рапса, выращенного в Кузбассе, отправились в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 6 по 8 мая 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 47 фитосанитарных сертификатов для отправки рапса в железнодорожных вагонах в Калининград.

Общий объем партий составил 3 126 тонн. Рапс, предназначенный для пищевых целей, был выращен в шести муниципальных округах Кузбасса: Чебулинском, Мариинском, Юргинском, Яйском, Кемеровском, Промышленновском.

Перед отправкой специалисты Россельхознадзора проверили продукцию. Из партий отобрали образцы, чтобы убедиться: в отсутствии карантинных объектов, в соответствии показателей безопасности и качества. Исследования провели в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

