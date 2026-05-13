Почти 400 декоративных саженцев привезли в Кузбасс из Беларуси

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Россельхознадзор проверил первую в этом году партию декоративных саженцев из Беларуси, отправленных в Кузбасс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели первый в 2026 году досмотр партии из 392 саженцев туи, ели, лиственницы, пихты, сосны, ивы, можжевельника и клематисов, поступивших в Кузбасс из Беларуси. Саженцы сопровождались фитосанитарными сертификатами страны-экспортера.

В соответствии с требованиями, Россельхознадзор провел проверку продукции, включающую досмотр, отбор проб и их экспертизу. Испытания, проведенные ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили, что саженцы соответствуют фитосанитарным требованиям России. На основании результатов служба выдала акты карантинного фитосанитарного контроля, разрешающие использование продукции.

