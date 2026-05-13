В Кузбассе назначили нового руководителя регионального Следкома

В Кузбассе назначен новый руководитель регионального Следкома. Фото: Следком Кузбасса.

В Кузбассе назначили нового руководителя регионального следственного управления. Им стал генерал-майор юстиции Бэликто Балдоржиевич Базаров. Назначение состоялось по Указу Президента РФ от 4 мая 2026 года № 298. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из открытых источников известно, что Бэликто Базаров родился в 1977 году, он уроженец Бурятии. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Карьеру следователя начал в прокуратуре Читинской области. Также успел поработать в Забайкальском крае, в 2009 году возглавлял там отдел процессуального контроля Следственного комитета.

С 2011 по 2012 годы Базаров работал инспектором в Главном управлении процессуального контроля Следственного комитета РФ в Москве, но позже был назначен замруководителя СК РФ по Республике Тыва. После он проходил службу в Тверской области. С 2020 года Базаров был руководителем СУ СК России по Сахалинской области.

Ранее мы писали, что жители Кузбасса обратились к губернатору с просьбой вернуть отопление в квартиры, а также в Новокузнецке в результате поджога сгорело двухэтажное здание.