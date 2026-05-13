НовостиОбщество13 мая 2026 15:08

Экс-мэр Новокузнецка намерен стать депутатом Госдумы

Бывший глава Новокузнецка Сергей Кузнецов участвует в праймериз
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: vk.ru/skuznetsov_nvkz.

Экс-мэр Новокузнецка, ныне вице-губернатор Хабаровского края, Сергей Кузнецов планирует стать депутатом Госдумы. Он подал заявку на участие в праймериз от «Единой России», как отмечено на сайте партии.

Сергей Кузнецов намерен участвовать в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

56-летний уроженец Киселевска руководил Новокузнецком с 2013 по 2024 год, после чего стал вице-губернатором Хабаровского края.

Ранее мы писали, что жители Кузбасса обратились к губернатору с просьбой вернуть отопление в квартиры, а также в Новокузнецке в результате поджога сгорело двухэтажное здание.