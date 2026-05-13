НовостиЧто происходит13 мая 2026 23:12

Жительница Кузбасса лишилась 4,9 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Жительница Кузбасса лишилась 4,9 млн рублей, пытаясь заработать на бирже.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

43-летняя жительница Киселевска обратилась в полицию, сообщив о мошенничестве. Она потеряла более 4,9 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В январе этого года женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной, который предложил ей дополнительный заработок на бирже. Вскоре ей позвонил «брокер». Он убедил женщину установить на телефон специальное приложение и создать личный кабинет с «криптосчетом». Сначала она перевела на этот счет 20 тысяч рублей.

Вместе с «брокером» они провели несколько сделок, которые оказались успешными. Аферист предложил ей увеличить вложения. Женщина взяла несколько кредитов, в том числе под залог машины, и вместе с деньгами отца перевела их на «криптосчет». Когда она захотела вывести прибыль, «брокер» потребовал внести еще 1 млн рублей для подтверждения вывода средств.

Киселевчанка вновь попросила деньги у родственника, который одолжил ей личные сбережения и взял кредиты в разных банках. Однако вскоре отец пострадавшей понял, что ее обманывают, и убедил ее обратиться в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве. По этой статье максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

