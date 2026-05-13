В Кузбассе перед судом предстанут трое мужчин за кражу из гаража.

В Киселевске завершено расследование уголовного дела о краже, возбужденного против троих жителей в возрасте от 21 до 25 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В марте этого года 63-летний житель Киселевска обратился в полицию. Он заявил, что из его гаража пропали культиватор, комплект летней резины с литыми дисками от автомобиля и коробка передач от КАМАЗа. Ущерб составил 160 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Выяснилось, что двое из них проникли в гараж через крышу, пробили отверстие ломом и открыли ворота своему пособнику. Они спрятали украденное за гаражом, а на следующий день вывезли его в комиссионный магазин и пункт приема металла. Они выручили 12 000 рублей, а культиватор продали родственнику за 15 000 рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Максимальная санкция по статье - 5 лет лишения свободы. Полицейские изъяли и вернули культиватор владельцу. Обвиняемые также возместили ущерб в размере 110 000 рублей.

