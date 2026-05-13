Погода в Кузбассе 14 мая 2026 года: от -7 до +14 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 14 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Местами дымка, туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит -2…-7 градусов, местами до +3 градусов. Днем ожидается +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Ветер обещают северо-западный, 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 14 мая 2026 года

В четверг, 14 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит -2…-4 градуса. Днем будет +6…+8 градусов. Ветер обещают северо-западный, 3–8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 14 мая 2026 года

В четверг, 14 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +1 градуса. Днем ожидается до +8 градусов. Ветер обещают северо-западный, 3 метра в секунду.

