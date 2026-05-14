В Кузбассе поймали нарушителей, разбивших окна кафе

В Юрге сотрудники Росгвардии задержали двух жителей, которые повредили окна кафе. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью экипаж Росгвардии приехал в кафе на улице Набережной по сигналу тревожной кнопки. На месте они увидели разбитые окна и узнали приметы подозреваемых. Вскоре были задержаны двое жителей 23 и 24 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что молодые люди пришли в кафе, чтобы продолжить вечер, но заведение было уже закрыто. Им отказали во входе, они начали вести себя агрессивно. В результате кузбассовцы разбили два окна камнями и скрылись с места происшествия.

Персонал кафе сразу же вызвал Росгвардию. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

