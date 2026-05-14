В Кузбассе спасли барменшу от агрессивного посетителя.

В Междуреченске сотрудники Росгвардии предотвратили нарушение общественного порядка в питейном заведении и задержали мужчину, который угрожал работнице. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем экипаж Росгвардии прибыл по сигналу «тревога» в заведение на улице Весенней. На месте они обнаружили посетителя, который вступил в конфликт с барменом. Чтобы разобраться в ситуации, росгвардейцы задержали нарушителя. Им оказался ранее судимый 63-летний житель, который был явно пьян.

По предварительным данным, мужчина часто приходил в это заведение и уже не раз нарушал общественный порядок. В этот раз, он стал угрожать физической расправой работнице. Опасаясь за свою безопасность, женщина нажала кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили нарушителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили нарушителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.