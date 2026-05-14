Сотрудники Росгвардии обследовали подозрительную находку в Кузбассе. Фото: пресс-служба Управлениия Росгвардии по Кемеровской области.

В поселке Плотниково Промышленновского округа сотрудники Росгвардии обследовали подозрительный предмет, найденный жителем на обочине дороги по улице Советской. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Саперы прибыли на место после сообщения о находке, похожей на боеприпас. В ходе проверки специалисты выяснили, что это учебная противотанковая мина ТМ-62. После обследования предмет передали полиции.

Росгвардия напоминает кузбассовцам: если вы нашли подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему, не перемещайте и не пытайтесь обезвредить самостоятельно. Отойдите на безопасное расстояние, предупредите окружающих и немедленно сообщите о находке в полицию или по телефону экстренных служб.

