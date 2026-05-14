Родные кузбасских героев спецоперации побывали в Сергиевом Посаде и Москве.

Для семей героев специальной военной операции филиал Фонда «Защитники Отечества» по Кузбассу организовал паломническую поездку в Сергиев Посад и Москву. Мероприятие прошло при поддержке статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ, председателя фонда Анны Цивилевой.

Участники посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Покровский Хотьков монастырь, Донской ставропигиальный мужской монастырь, Черниговский Гефсиманский скит, Покровский ставропигиальный женский монастырь и Храм Христа Спасителя. Во время паломничества они приняли участие в богослужениях, приложились к святыням и вознесли молитвы.

Эта поездка - часть масштабного проекта духовной поддержки, который филиал Фонда реализует с 2023 года.

Ранее мы писали, что в Кузбассе проверят качество благоустройства объектов инициативного бюджетирования, а также в Новокузнецке школьница спалила двухэтажное здание кафе.