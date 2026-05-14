В Новокузнецке многодетной семье выделили непригодный для строительства участок.

В Новокузнецке по иску прокурора многодетная семья восстановила право на получение в собственность пригодного для строительства земельного участка. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Прокуратура Орджоникидзевского района Новокузнецка проверила жалобу матери троих детей на нарушение их прав. В 2025 году семье бесплатно выделили участок под ИЖС. Но когда начали готовить его к строительству, выяснилось, что в границах участка проходит магистральная сеть водоснабжения, что делает невозможным строительство.

Несмотря на это, уполномоченный орган отказал семье в замене участка. Прокурор района подал в суд иск о прекращении права общей долевой собственности на участок, признании распоряжения органа незаконным и восстановлении права семьи на получение другого участка бесплатно.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры района.

