За сутки в Кузбассе произошло 682 нарушения ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 13 мая произошло 682 нарушения ПДД. Из них 28 совершили пешеходы, 654 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 15 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 48 фактов управления транспортным средством без прав, 31 выезд на встречную полосу и 12 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 39 нарушений правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 21 нарушение проезда перекрестков, 14 проездов на запрещающий сигнал светофора и 41 случай непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, 8 - травмированы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе проверят качество благоустройства объектов инициативного бюджетирования, а также в Новокузнецке школьница спалила двухэтажное здание кафе.