«До устранения нарушений»: судебные приставы запретили работу сауны в Кемерове

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы запретили деятельность сауны в Кемерове. Об этом сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области.

Центральный районный суд Кемерова запретил использовать нежилое помещение для предоставления услуг бань, саун и плавательных бассейнов. Решение суда передали судебным приставам Ленинского района города.

Приставы приехали к организации, ознакомили руководство с решением суда и предупредили об уголовной ответственности за его неисполнение. Они провели необходимые действия, чтобы выполнить решение суда, и работа сауны была остановлена.

Ранее мы писали, что в Кузбассе проверят качество благоустройства объектов инициативного бюджетирования, а также в Новокузнецке школьница спалила двухэтажное здание кафе.