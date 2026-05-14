Мэр Новокузнецка проверил ход благоустройства пешеходных зон в Кузнецком районе

Сегодня глава Новокузнецка Денис Ильин посетил Кузнецкий район, чтобы оценить ход работ по благоустройству пешеходных зон. Об этом мэр сообщил в соцсетях.

Сейчас техника работает на трех адресах:

- от дома №31/1 по улице Ленина до дома №18 по улице Шункова;

- от дома №1 до дома №5 по улице Грибоедова;

- по улице Метелкина - от дома №54 по улице Ленина до дома №13 по улице Бугарева.

На этих участках демонтировали старое покрытие. Затем рабочие подготовят щебёночное основание, установят новый бордюрный камень и уложат современные, безопасные тротуары.

Эти пешеходные зоны обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент РФ Владимир Путин. Новокузнечане выбрали эти участки во время прошлогоднего голосования. Сейчас жители города могут выбрать новые территории для благоустройства в 2027 году. Оставить голос можно на сайте.

