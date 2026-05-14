В Кемерове водитель автокрана наехал на 17-летнюю девушку

В Кемерове будут судить 63-летнего водителя автокрана, который сбил 17-летнюю девушку на улице Рукавишникова. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в феврале этого года. Автомобилист на «зебре» не уступил дорогу девушке-пешеходу. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

