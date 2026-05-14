В Кемерове пройдет большая книжная ярмарка

В Кемерове пройдет масштабная книжная ярмарка.

Городские библиотеки приглашают кемеровчан и гостей города на большую книжную ярмарку «Книги для всей семьи». Об этом сообщает администрация города.

Мероприятие состоится 15 мая, в Международный день семьи. Ярмарка состоится на двух городских площадках:

- с 13.00 до 14.00 у Библиотеки им. Н. В. Гоголя (проспект Ленина, 135);

- с 14.00 до 16.00 на бульваре Патриотов (напротив дома № 32).

Гостей ждут: литературные викторины, концертная программа, спортивные игры, семейные конкурсы и книги в подарок.

