СГК включается в реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: СГК Кузбасс.

Так, предстоящим летом в Кемерове планируется капитальный ремонт дороги на улице Веры Волошиной. Перед тем, как на участок зайдут дорожники, Кемеровская теплосетевая компания СГК по соглашению с городскими властями заменит под проезжей частью несколько отрезков изношенных тепловых сетей. В частности, это: пересечение дороги от ул. Веры Волошиной, 1А до ул. Базовая, 2А, а также пересечение автодороги в районе домов №25 и №28 по ул. Веры Волошиной. К работам на теплосетях энергетики СГК приступят в мае.

В Ленинском районе города планируется выполнить замену участка теплосети, пересекающий тротуар в районе школы №49. Пешеходную зону, проходящую вдоль школы от ул. Волгоградской до ул. Ворошилова, предстоящим летом будут капитально ремонтировать. Здесь работы по перекладке теплосетей стартуют в июле.

Отметим, что эти участки замены теплосетей дополнят список ранее запланированных (всего их было 59), увеличив объем обновления коммуникаций в Кемерове. В итоге кемеровчане приобретут не только новые дороги и пешеходные зоны, но и новые коммуникации с многолетним запасом надежной эксплуатации без нарушения городского благоустройства.