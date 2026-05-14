В Кузбассе 124 гостевых дома вошли в профильный реестр

В Кузбассе в рамках федерального эксперимента по легализации гостевых домов в профильный реестр вошли 124 из 800 объектов, имеющих признаки гостевых домов. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

«Теперь владельцы таких объектов могут официально регистрировать их по упрощенной форме и предоставлять для проживания туристам. Это позволит нам вывести частный сектор размещения из «серой зоны» и обеспечить туристов доступным и безопасным жильем там, где нет гостиниц или они слишком дорогие», - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что власти ждут обратную связь от участников эксперимента, чтобы доработать механизмы законодательного регулирования отрасли.

