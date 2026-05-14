Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Обвинитель запросил 14 лет лишения свободы для экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, обвиняемого в совершении 30 эпизодов мошенничества с бюджетными денежными средствами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Сегодня, 14 мая, в Ленинск-Кузнецком городском суде начались прения сторон по резонансному уголовному делу. Обвиняемыми по нему помимо Телегина проходят бывший заместитель главы по строительству и городскому развитию Ленинска-Кузнеецого и бывший главный инженер ООО «ЭкоСтрой ЛК».

В ходе прений государственный обвинитель предложил назначить Вячеславу Телегину 14 лет колонии общего режима, штраф в размере 4 800 000 рублей и лишить его права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года 11 месяцев.

Двум другим фигурантам гособвинитель затребовал 12 лет и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф 4 000 000 и 3 500 000 рублей соответственно.

Ранее мы писали, что под Новокузнецком спасли заблудившуюся лосиху, а также водитель автобуса помог вернуться домой больному мужчине.