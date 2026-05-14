НовостиПроисшествия14 мая 2026 8:42

Житель Кузбасса дважды ограбил супермаркеты

Молодой мужчина воровал в магазинах продукты, чтобы не умереть с голоду
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Ленинске-Кузнецком будут судить 18-летнего парня, который дважды ограбил супермаркеты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В феврале парень вынес из магазина без оплаты продукты и средства гигиены на сумму более 3 000 рублей. Сотрудники торгового зала не смогли задержать грабителя самостоятелельно и обратились в полицию.

Спустя два дня фигурант совершил подобное преступление в другом супеермаркете – украл продукты питания вместе с корзиной прямо на глазах продавцов. Сумма причиненного ущерба составила более 5000 рублей.

Силовики задержали грабителя. Он признался, что украденные средства гигиены продавал прохожим, а продукты питания оставлял себе.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

