Житель Кузбасса дважды ограбил супермаркеты

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком будут судить 18-летнего парня, который дважды ограбил супермаркеты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В феврале парень вынес из магазина без оплаты продукты и средства гигиены на сумму более 3 000 рублей. Сотрудники торгового зала не смогли задержать грабителя самостоятелельно и обратились в полицию.

Спустя два дня фигурант совершил подобное преступление в другом супеермаркете – украл продукты питания вместе с корзиной прямо на глазах продавцов. Сумма причиненного ущерба составила более 5000 рублей.

Силовики задержали грабителя. Он признался, что украденные средства гигиены продавал прохожим, а продукты питания оставлял себе.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Парню грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что под Новокузнецком спасли заблудившуюся лосиху, а также водитель автобуса помог вернуться домой больному мужчине.