Житель Кузбасса отправится на 8,5 лет в колонию по решению присяжных

Суд в Кемерове на основании обвинительного вердикта присяжных вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Мужчина не позднее апреля 2019 года купил запрещенные вещества массой 3,323 грамма. Он хранил их в квартире, чтобы потом продать. Однако сделать это не успел: наркотики были обнаружены и изъяты в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Суд назначил кемеровчанину наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

