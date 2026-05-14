Фото: архив КП. Фото: Екатерина РОМАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе учредили новую награду «Почетный хранитель семейных традиций» - ее вручение станет частью Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщает РИА «Кузбасс».

Новая награда будет присваиваться многодетным и многовнуковым бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам.

Также улучшать демографическую ситуацию планируется за счет информационных кампаний, обучения специалистов, поддержкм семей и одиноких родителей. Кроме того, планируются профосмотры подростков 15-17 лет для оценки их фертильности, или, как говорится в документе, «в целях сохранения их репродуктивного здоровья».

Ранее мы писали, что под Новокузнецком спасли заблудившуюся лосиху, а также водитель автобуса помог вернуться домой больному мужчине.