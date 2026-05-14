В кузбасском городе полиция наказала водителя автобуса после жалоб в соцсетях

Полицейские Междуреченска отреагировали на сообщения в соцсетях о странном поведении водителя одного из городских автобусов. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Очевидцы предположили, что мужчина был пьян, и Госавтоинспекция немедленно организовала проверку. Сотрудники ведомства нашли водителя и владельца маршрута. Выяснилось, что с документами у мужчины все в порядке: он регулярно проходит медосмотры, и в день выезда врач допустил его к работе.

Однако без нарушений не обошлось. В автобусе не работал видеорегистратор - в нем просто не было карты памяти. Кроме того, сам водитель во время рейса не пристегнулся ремнем безопасности. За игнорирование ремня мужчине выписали штраф в 1 500 рублей по статье 12.6 КоАП РФ.

После инцидента полицейские собрали местных предпринимателей-перевозчиков на рабочую встречу. Им еще раз напомнили о важности исправной техники, строгом соблюдении ПДД и обязательном медицинском контроле сотрудников.

