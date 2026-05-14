Ремонт детсада №272 в Новокузнецке завершат в конце октября

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Ремонт детсада №272 в Заводском районе Новокузнецка планируется завершить в конце октября. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин после посещения объекта.

Капитальный ремонт выполняется в рамках программы «Мой новый детский сад» нацпроекта «Семья». В здании заменят кровлю, утеплят фасад, вставят новые окна, приведут в порядок эвакуационные выходы и крыльца, лестничные клетки и пищеблок, заменят системы отопления, благоустроят территорию.

По словам мэра, работы идут по плану.

«Строители уже частично демонтировали крышу, восстановили кирпичную кладку трещин, зацементировали. Завтра будет готов парапет — тогда приступят к монтажу самой кровли. Параллельно демонтируют окна и систему отопления, делают гидроизоляцию фундаментов», - сообщил глава города.

