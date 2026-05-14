Мечта об инвестициях стоила жительнице Кузбасса трех миллионов рублей

43-летняя жительница Юрги стала жертвой крупного финансового мошенничества. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Все началось в марте, когда женщине позвонил незнакомец и предложил легкий заработок на бирже. Аферист убедил ее, что доход будет высоким, а риски - нулевыми. Поверив «специалисту», горожанка начала переводить деньги на указанные счета. Когда личные накопления закончились, она оформила кредит на 500 тысяч рублей и тоже отправила их мошенникам. Общая сумма ущерба составила почти три миллиона рублей. Попытка вывести заработанное провалилась: доступ к счету заблокировали, а брокер перестал выходить на связь.

Сейчас поисками преступников занимается уголовный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

